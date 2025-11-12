JEREMY NADEAU – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

JEREMY NADEAU Début : 2025-11-12 à 20:30. Tarif : – euros.

BELLEVUE SAS PRÉSENTE : JEREMY NADEAUJérémy a beaucoup trop de choses à vous raconter.Sa bataille constante entre son cœur et son cerveau pour devenir une meilleure personne, sa vision du courage, la place prédominante du smartphone et des réseaux sociaux dans sa génération, mais aussi le fait que sa mère pense qu’il prend de la coke, que son père n’a jamais mis de slip, qu’il a failli se battre avec une grand-mère dans le métro… ??Bref,beaucoup trop de choses qui nécessitent que vous veniez absolument le voir sur scène dans ce spectacle déjà incontournable alliant blagues hilarantes et présence scénique inimitable, qui raconte son histoire, mais aussi un peu la vôtre (J’en fais trop ? Dites-moi si j’en fais trop).

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69