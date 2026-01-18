Jeremy Picard : Agatha Christie, des romans à l’écran Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Qui peut résister à l’univers feutré et

machiavélique d’Agatha Christie ?

Depuis 1928, ses intrigues sont portées à l’écran,

régulièrement rediffusées, et toujours plébiscitées.

Atmosphère «Cluedo», élégance des décors, énigmes

retorses : le «whodunit» à la sauce Christie fascine même si l’auteure, elle,

détestait le cinéma !

Pourtant, les plus grands noms s’y sont essayés :

Billy Wilder, Sidney Lumet, Kenneth Branagh ou René Clair, avec des castings

cinq étoiles (de Marlène Dietrich à Johnny Depp, en passant par Bette Davis,

Sean Connery, Lauren Bacall, François Morel ou Catherine Frot).

Au fil de cette conférence, jalonnée d’extraits et

d’anecdotes piquantes, Jeremy Picard se concentre sur les grandes adaptations

des années 1950 à 1980, tout en évoquant les relectures plus récentes.

Jeremy Picard vient présenter son ouvrage : Agatha Christie, des romans à l’écran.

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Inscription à partir du 17 février 2026 auprès de la bibliothèque par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 01.42.34.93.00

Public adultes.

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

+33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/



