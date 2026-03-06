Jérôme et Justine tombent à l’eau Le DIX (Maison de quartier) Nantes
Jérôme et Justine tombent à l’eau Le DIX (Maison de quartier) Nantes dimanche 8 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 16:00 –
Gratuit : non Participation libre Adulte, Tout public
Jérôme et Justine tombent à l’eauQu’est-ce qu’il reste ? Deux gars qui décident de ne pas se laisser aller et de vivre leurs aventures. Une nouvelle création 100% Dixtordus qui va vous emporter dans un univers bien décalé, avec beaucoup de poésie.
Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100
