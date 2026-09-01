Jérôme Ferrari passe le relais à Tanguy Viel Sciences Po Paris

Informations pratiques

Après Kamel Daoud, Marie Darrieussecq, Patrick Chamoiseau, Maylis de Kerangal, Louis-Philippe Dalembert, Alice Zeniter, Mathias Énard, Nathacha Appanah, Mohamed Mbougar Sarr, Karine Tuil, Yannick Haenel, Jakuta Alikavazovic et Sylvain Prudhomme, Carole Martinez, Jérôme Ferrari, Tanguy Viel est le nouveau titulaire de la Chaire d’Écriture de Sciences Po à l’automne 2026.

Tanguy Viel est un écrivain français. Depuis son premier roman Le Black Note (1998, Éditions de Minuit), il construit une œuvre romanesque marquée par le suspense, les jeux de manipulation et l’exploration des rapports de domination. Parmi ses romans les plus remarqués figurent L’Absolue Perfection du crime (2001, Éditions de Minuit), récit de gangsters qui détourne les codes du roman noir (prix Fénéon et prix de la Vocation), puis Paris-Brest (2009, Éditions de Minuit), une chronique familiale où se mêlent secrets, héritage et désir d’émancipation sociale (adapté en téléfilm par Philippe Lioret pour Arte).

Avec La Disparition de Jim Sullivan (2013, Éditions de Minuit), il interroge avec humour les modèles narratifs américains et les mécanismes de la fiction. Il connaît un large succès avec Article 353 du Code pénal (2017, Éditions de Minuit), un roman construit comme une confession adressée à un juge, qui explore les inégalités sociales et le pouvoir réparateur du récit (Grand Prix RTL-Lire et prix François-Mauriac).

En 2021, il publie La Fille qu’on appelle (Éditions de Minuit), une fable politique contemporaine qui analyse les mécanismes de l’emprise et de la domination masculine à travers le parcours d’une jeune femme confrontée à un élu local. Son dernier roman, Vivarium (2024, Éditions de Minuit), poursuit sa réflexion sur les structures sociales et les formes contemporaines d’aliénation.

Tanguy Viel est également scénariste et reçoit en 2023 le César du meilleur scénario original pour L’Innocent, coécrit avec Louis Garrel et Naïla Guiguet.

L’événement sera modéré par les étudiants ambassadeurs de la Maison des Arts et de la Création, accompagnés par Delphine Grouès, directrice de la MAC.

Une séance de dédicaces de Tanguy Viel sera organisée à la suite de l’événement à la péniche, au 27 rue Saint Guillaume.

Passage de relais entre titulaires de la Chaire d’Écriture de Sciences Po : échange entre Jérôme Ferrari et Tanguy Viel.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 17h30 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T20:30:00+02:00

fin : 2026-09-17T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T17:30:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00

Sciences Po 27 rue Saint-Guillaume 75007 Amphithéâtre Anatole Leroy-Beaulieu/SorelParis

https://www.eventbrite.fr/e/billets-passage-de-relais-de-jerome-ferrari-a-tanguy-viel-1994541809243?aff=agendaparis



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