Jérôme Game Récit(s) Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Jérôme Game Récit(s)

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 19h30. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 19h30. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-09 19:30:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Créé il y a 25 ans à Marseille, actoral est un projet dédié aux écritures contemporaines.

Quelque part entre un Pirandello 5.0, un Borges numérique, et un Queneau illogique, quelque chose se détraque dans l’apprentissage que raconte la pièce.











Interrogeant l’I.A. conversationnelle et ce qu’elle révèle, ce qu’elle fait à nos façons de (nous) raconter, RÉCIT(S) fait entendre un dialogue à plusieurs voix. Petit à petit, les positions se troublent, s’échangent et se combinent entre figures virtuelles et personnages apparemment réels, jusqu’à ce que ne demeure pleinement audible que l’élan d’un récit sériel échappant aux différents codages lancés à sa poursuite. Récits du quotidien, mais aussi politiques, érotiques, sociaux, médiatiques, artistiques un ardent désir d’histoires y prolifère entre l’humain et la machine, détournant les stocks narratifs de celle-ci en autant d’occasions de réapprendre une langue, ses puissances de fabulation, d’en maintenir ouverte l’énergie vive, comme un antidote, comme en contre-champ à la standardisation des mots et des choses.













Jérôme Game est un poète et écrivain français auteur d’une vingtaine d’ouvrages (recueils, livres-CD de poésie sonore, roman, essais, DVD de vidéopoèmes, pièces de théâtre, affiches) et d’œuvres plastiques à la croisées des arts visuels et de l’écriture (photopoésie, installations sonores et visuelles). Il lit souvent ses textes en public en France comme à l’étranger et collabore avec des artistes de la scène (Cyril Teste, David Wampach, Hubert Colas, Antoine Oppenheim et Sophie Cattani), de l’image (Valérie Kempeeners), et du son (DJ Chloé, Olivier Lamarche). Publiés dans de nombreuses revues, ses textes ont été traduits en plusieurs langues et fait l’objet d’adaptations radiophoniques, plastiques et scéniques. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Created 25 years ago in Marseille, actoral is a project dedicated to contemporary writing.

German :

Actoral wurde vor 25 Jahren in Marseille gegründet und ist ein Projekt, das sich dem zeitgenössischen Schreiben widmet.

Italiano :

Creato 25 anni fa a Marsiglia, actoral è un progetto dedicato alla scrittura contemporanea.

Espanol :

Creado hace 25 años en Marsella, actoral es un proyecto dedicado a la escritura contemporánea.

L’événement Jérôme Game Récit(s) Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille