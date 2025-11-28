Jérôme Marin La Barbichette Cabaret Espace Cabaret Vauban Brest

Jérôme Marin La Barbichette Cabaret

Espace Cabaret Vauban Avenue Georges Clemenceau Brest Finistère

2025-11-28 21:00:00

2025-11-28 23:00:00

2025-11-28

Willkommen, bienvenue, welcome ! Chanson, effeuillage, danse, théâtre, rire, poésie bienvenue chez Monsieur K. et ses créatures à nulles autres pareilles.

La Barbichette transforme la nuit en chimères et donne à la fête ses lettres de noblesse. Ici, le public se fait complice de propositions artistiques éphémères et improbables. Sous la houlette de Jérôme Marin, alias Monsieur K, et Jonathan Capdevielle, ce cabaret d’un soir vous invite à vivre des instants insoupçonnés et uniques. Laissez-vous surprendre par l’inouï, réconforter par votre désir ardent d’être à proximité des artistes, enivrer de poésie et de satire, rire, pleurer, chanter… Sensuel, décalé et politique, ainsi se veut le cœur battant de La Barbichette !

Informations pratiques

A partir de 16 ans.

Durée 2h (entracte compris).

Réservation conseillée .

Espace Cabaret Vauban Avenue Georges Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne

