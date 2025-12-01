Jerome Sabbagh Quartet – Stand Up! Le Son de la Terre PARIS 05
Jerome Sabbagh Quartet – Stand Up! Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 18 décembre 2025.
« M. Sabbagh s’exprime avec assurance et ses compositions, souples et solides à la fois, séduisent l’auditeur. Egalement important est le fait que les autres membres du groupe sont constamment à l’affût de l’inédit et de l’inattendu, aussi bien sur le plan individuel que collectif. […] M. Sabbagh évite les allusions directes aux monstres sacrés du saxophone. Au contraire, il développe un vocabulaire personnel et sincère, de manière simple et efficace.”
– New York Times
Jerome Sabbagh: saxophone et compositions
Jozef Dumoulin: claviers et piano
Florent Nisse: contrebasse
Fabrice Moreau: batterie
Installé à New York depuis 30 ans, le saxophoniste français Jérôme Sabbagh vient nous présenter son nouveau disque « Stand Up! » (Analog Tone Factory) pour deux concerts exceptionnels!
Le jeudi 18 décembre 2025
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-18T21:00:00+01:00
fin : 2025-12-18T23:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-18T20:00:00+02:00_2025-12-18T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05