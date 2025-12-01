Jerome Sabbagh Quartet – Stand Up! Le Son de la Terre PARIS 05

Jerome Sabbagh Quartet – Stand Up! Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 18 décembre 2025.

« M. Sabbagh s’exprime avec assurance et ses compositions, souples et solides à la fois, séduisent l’auditeur. Egalement important est le fait que les autres membres du groupe sont constamment à l’affût de l’inédit et de l’inattendu, aussi bien sur le plan individuel que collectif. […] M. Sabbagh évite les allusions directes aux monstres sacrés du saxophone. Au contraire, il développe un vocabulaire personnel et sincère, de manière simple et efficace.”

– New York Times

Jerome Sabbagh: saxophone et compositions

Jozef Dumoulin: claviers et piano

Florent Nisse: contrebasse

Fabrice Moreau: batterie

Installé à New York depuis 30 ans, le saxophoniste français Jérôme Sabbagh vient nous présenter son nouveau disque « Stand Up! » (Analog Tone Factory) pour deux concerts exceptionnels!

Le jeudi 18 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-18T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-18T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-18T20:00:00+02:00_2025-12-18T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05