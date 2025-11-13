Jerron Paxton Alençon

Jerron Paxton

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

En grandissant à Los Angeles, Jerron Paxton a absorbé les nuances et l’histoire de la musique traditionnelle afro-américaine. Auteur-compositeur héritier d’une tradition, Paxton aborde son art avec un mélange de finesse et de respect, ponctué de traits d’humour et de taquineries. Son dernier album Things Done Changed semble provenir d’une autre époque, presque un siècle en arrière, quand le jazz et le blues étaient bien plus qu’un divertissement un moyen de survie personnelle et culturelle. Note après note, Paxton construit un pont entre les générations passées et à venir, chantant les peines et les joies du passé et du présent ! .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

