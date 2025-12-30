JERUSALEM THEATRE DES MATHURINS Paris

JERUSALEM Début : 2026-01-31 à 19:00. Tarif : – euros.

SAS LOVESTE – TH.DES MATHURINS PRÉSENTE : JERUSALEMShahid doit quitter sa maison à Jérusalem. Le tribunal a statué : les clefs reviennent à Delphine Lachance, fraîchement arrivée de Montréal et unique propriétaire reconnue. Une décision brutale qui scelle leur rencontre sous le signe du rejet et de la colère.Mais en ce jour d’éclipse solaire, un phénomène inexplicable bouleverse leur affrontement. L’âme de leur deux ancêtres refait surface, les entraînant dans un voyage vertigineux à travers le temps et l’espace. Possédés par ces vies oubliées, Shahid et Delphine traversent les époques, du ghetto de Varsovie aux guerres israélo-arabes, de la Shoah à la Nakba. À travers ces fragments d’Histoire, ils découvrent les douleurs enfouies, les exils forcés, les espoirs brisés, et les liens invisibles qui les relient au-delà des frontières et des générations.Un récit poignant où l’intime rencontre l’universel, où l’Histoire façonne les destins et où la réconciliation émerge, fragile, mais possible…

THEATRE DES MATHURINS 36 Rue des Mathurins 75008 Paris 75