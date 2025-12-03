Je(s) à la découverte du chant signe Villers-Cotterêts

Je(s) à la découverte du chant signe

Assistez à ce concert instrumental et visuel de Jennifer Lesage-David et découvrez une langue faite de signes et de gestes. L’art du chansigne transpose la musique en Langue des Signes. Passerelle entre deux mondes, il permet aux sourds de ressentir la musique par les vibrations et de développer une écoute visuelle. Entre créations originales et chansons bien connues du répertoire français adaptées de Eddy de Pretto à Mylène Farmer le concert instrumental et visuel Je(s) expérimente le rythme sourd et propose une immersion dans la musicalité visuelle une occasion exceptionnelle de vivre l’art du chansigne, en chanson, pour les entendants et les malentendants.

Venez chansigner en chœur !

Réalisation et mise en scène Jennifer Lesage-David

Adaptation Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David

Chansigneuse Emmanuelle Laborit

Création musicale et musicien de scène Patrice Rabille

Production IVT International Visual Theatre

Avec le soutien de Fondation Orange

Coproductions en cours TAP Scène Nationale du Grand Poitiers, Théâtre du Point du Jour

Qu’est-ce que le chansigne ?

Le chansigne est une forme d’expression artistique à part entière qui donne à voir une chanson en s’appuyant sur la richesse de la langue des signes. Sa qualité tridimensionnelle, l’implication du corps et du visage, restituent les émotions, l’univers et la musicalité de la chanson. Que ce soit une adaptation de chanson existante ou une création originale, le chansigne ne se limite pas à une traduction. Son interprétation se nourrit nécessairement de la culture sourde. .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

Attend this instrumental and visual concert by Jennifer Lesage-David and discover a language made up of signs and gestures. The art of chansigne transposes music into Langue des Signes. A bridge between two worlds, it enables the deaf to experience music through vibrations.

