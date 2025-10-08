Je(s) – work in progress International Visual Theatre Paris
Je(s) – work in progress International Visual Theatre Paris mercredi 8 octobre 2025.
Cette représentation présentera des extraits de créations en cours, alternant performances live, clips en chantier, et échanges avec l’équipe artistique sur le processus de création.
Chaque création est une expérimentation. Cette étape est une invitation à vivre l’élan d’un projet encore en mouvement, avant sa forme finale, qui sera présentée en mars 2026 à IVT.
Chaque soir, un échange avec un-e interprète aura lieu à l’issue de la représentation.
Venez vivre cette aventure avec nous.
Réalisation et mise en scène : Jennifer Lesage-David
Adaptation : Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David
Chansigneuse : Emmanuelle Laborit
Création musicale et musicien : Patrice Rabille
Production : IVT – International Visual Theatre
Crédit photo : Mathilde Monier Photographies
Avec le soutien de : Fondation Orange
Coproductions en cours : TAP – Scène Nationale du Grand Poitiers, Théâtre du Point du Jour
Accueil résidence : Le Hall de la Chanson – Centre national du patrimoine de la Chanson
Partenaires et soutien des clips-vidéos : RATP, Mairie du 9ème arrdt de Paris, Théâtre des Champs-Elysées
Avec Je(s), en « work in progress », nous vous invitons à entrer dans le processus de fabrication d’un spectacle qui souhaite explorer une autre perception du rythme : le rythme sourd, porté par le corps, les gestes et les vibrations.
Du mercredi 08 octobre 2025 au vendredi 17 octobre 2025 :
samedi
de 18h00 à 19h00
jeudi, vendredi, samedi
de 19h00 à 20h00
mardi, mercredi
de 20h00 à 21h00
payant
Tarif unique : 14€
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-08T23:00:00+02:00
fin : 2025-10-17T23:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-08T20:00:00+02:00_2025-10-08T21:00:00+02:00;2025-10-09T19:00:00+02:00_2025-10-09T20:00:00+02:00;2025-10-10T19:00:00+02:00_2025-10-10T20:00:00+02:00;2025-10-11T18:00:00+02:00_2025-10-11T19:00:00+02:00;2025-10-11T19:00:00+02:00_2025-10-11T20:00:00+02:00;2025-10-14T20:00:00+02:00_2025-10-14T21:00:00+02:00;2025-10-15T20:00:00+02:00_2025-10-15T21:00:00+02:00;2025-10-16T19:00:00+02:00_2025-10-16T20:00:00+02:00;2025-10-17T19:00:00+02:00_2025-10-17T20:00:00+02:00
International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris
https://ivt.mapado.com/event/566287-je-s-work-in-progress https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre