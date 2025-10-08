Je(s) – work in progress International Visual Theatre Paris

Je(s) – work in progress International Visual Theatre Paris mercredi 8 octobre 2025.

Cette représentation présentera des extraits de créations en cours, alternant performances live, clips en chantier, et échanges avec l’équipe artistique sur le processus de création.

Chaque création est une expérimentation. Cette étape est une invitation à vivre l’élan d’un projet encore en mouvement, avant sa forme finale, qui sera présentée en mars 2026 à IVT.

Chaque soir, un échange avec un-e interprète aura lieu à l’issue de la représentation.

Venez vivre cette aventure avec nous.

Réalisation et mise en scène : Jennifer Lesage-David

Adaptation : Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David

Chansigneuse : Emmanuelle Laborit

Création musicale et musicien : Patrice Rabille

Production : IVT – International Visual Theatre

Crédit photo : Mathilde Monier Photographies

Avec le soutien de : Fondation Orange

Coproductions en cours : TAP – Scène Nationale du Grand Poitiers, Théâtre du Point du Jour

Accueil résidence : Le Hall de la Chanson – Centre national du patrimoine de la Chanson

Partenaires et soutien des clips-vidéos : RATP, Mairie du 9ème arrdt de Paris, Théâtre des Champs-Elysées

Avec Je(s), en « work in progress », nous vous invitons à entrer dans le processus de fabrication d’un spectacle qui souhaite explorer une autre perception du rythme : le rythme sourd, porté par le corps, les gestes et les vibrations.

Du mercredi 08 octobre 2025 au vendredi 17 octobre 2025 :

samedi

de 18h00 à 19h00

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

mardi, mercredi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif unique : 14€

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T20:00:00+02:00_2025-10-08T21:00:00+02:00;2025-10-09T19:00:00+02:00_2025-10-09T20:00:00+02:00;2025-10-10T19:00:00+02:00_2025-10-10T20:00:00+02:00;2025-10-11T18:00:00+02:00_2025-10-11T19:00:00+02:00;2025-10-11T19:00:00+02:00_2025-10-11T20:00:00+02:00;2025-10-14T20:00:00+02:00_2025-10-14T21:00:00+02:00;2025-10-15T20:00:00+02:00_2025-10-15T21:00:00+02:00;2025-10-16T19:00:00+02:00_2025-10-16T20:00:00+02:00;2025-10-17T19:00:00+02:00_2025-10-17T20:00:00+02:00

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://ivt.mapado.com/event/566287-je-s-work-in-progress https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre