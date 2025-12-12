J’ESPÈRE QUE TU VAS BIEN – THEATRE LA BOUSSOLE – PETITE SALLE Paris

J’ESPÈRE QUE TU VAS BIEN Début : 2026-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

J’ESPÈRE QUE TU VAS BIENIsabelle LEFAUCHEUR Moi, ça dépend des jours… Parce qu’il faudrait être lumineuse, mais pas trop.Avoir du caractère, mais rester douce.Ambitieuse, mais pas carriériste. À 40 ans, j’ai compris que je ne gagnerai jamais cette partie.Mariée, 2 enfants, architecte depuis 12 ans, j’ai tout pour être heureuse…du moins, c’est ce qu’on m’avait vendu. A l’aube d’un second burn out, ma psy m’a conseillé de me dégager « un petit moment pour moi … Alors, plutôt que d’écrire mon testament, j’en ai fait un spectacle.Ce n’est pas plus simple, mais au moins, c’est drôle !Et je me dis que viser l’Olympia reste la meilleure solution pour espérer devenir l’enfant préféré de mes parents. J’espère que tu vas bien, c’est la promesse de repartir en allant un petit peu mieux.Alors venez ! Au mieux on rigole fort… et au pire, on fait un foot.Durée : 1h10Avec : Isabelle LefaucheurMise en scène par : Marine Baousson

THEATRE LA BOUSSOLE – PETITE SALLE 29 RUE DE DUNKERQUE 75010 Paris