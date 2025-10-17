J’ESSAIE DE TUER PERSONNE Prémian

Place Maurice Amans Prémian Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Seul en scène, Théo Michel-Bechet incarne un jeune infirmier en quête de sens. Adapté des poèmes de Sammy Sapin, ce spectacle mêle humour, fragilité et humanité. Par le Collectif Takamaka. Tout public dès 10 ans

le Centre Culturel Au Fil des Arts accueille J’essaie de tuer personne , un seul en scène sensible et percutant porté par Théo Michel-Bechet du Collectif Takamaka.

Inspiré des poèmes de Sammy Sapin, jeune infirmier, le spectacle retrace ses débuts dans le métier les gestes, les doutes, les rencontres. À travers une mise en scène épurée une chaise, une table, une lampe le comédien incarne tour à tour patients, collègues et pensées intimes.

Un regard lucide et poétique sur le soin, la responsabilité, et l’humanité en tension.

Buvette sur place Entrée dès 20h

Tout public à partir de 10 ans Durée 45 min

[Infos sur le spectacle](https://collectiftakamaka.com/projet-jessaie-de-tuer-personne/) .

Place Maurice Amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

Théo Michel-Bechet stars alone on stage as a young nurse in search of meaning. Adapted from poems by Sammy Sapin, this show combines humor, fragility and humanity. By Collectif Takamaka. For all ages 10 and up

German :

Allein auf der Bühne verkörpert Théo Michel-Bechet einen jungen Krankenpfleger auf der Suche nach dem Sinn. Das Stück, das von Sammy Sapins Gedichten adaptiert wurde, vereint Humor, Zerbrechlichkeit und Menschlichkeit. Von dem Kollektiv Takamaka. Alle Zuschauer ab 10 Jahren

Italiano :

Théo Michel-Bechet recita da solo sul palcoscenico nei panni di un giovane infermiere alla ricerca di un senso. Adattato da poesie di Sammy Sapin, questo spettacolo è una miscela di umorismo, fragilità e umanità. A cura del Collectif Takamaka. Per tutti gli spettatori a partire dai 10 anni

Espanol :

Théo Michel-Bechet protagoniza en solitario sobre el escenario el papel de una joven enfermera en busca de sentido. Adaptación de poemas de Sammy Sapin, este espectáculo es una mezcla de humor, fragilidad y humanidad. A cargo del Colectivo Takamaka. Para todos los públicos a partir de 10 años

