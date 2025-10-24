JESSE – LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier

JESSE Début : 2026-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

ARACHNEE CONCERTS PRESENTE : JESSEAvec une si belle affiche, on n’a pas osé faire un mauvais spectacle.On aurait pu écrire plein de choses, esquisser des phrases toutes faites et vanter sa plume.On aurait pu dire petit-fils de paysans , premiers amours , géniteur inconnu , ou regards en biais dans les pissotières .On aurait pu.On aurait pu dire honnêteté, transparence, vérité , mais à l’oreille ça piquait un peu. Alors on a choisi de seulement vous promettre une rencontre singulière avec un comédien sincère et drôle, qui n’hésite pas à retrousser ses manches et nous livrer son message personnel. (Spectacle déconseillé au moins de 14 ans)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CORUM – SALLE PASTEUR Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier 34