Jessé – Message personnel Nérac
jeudi 26 novembre 2026 · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Jessé – Message personnel
51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:30:00
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-26
« Avec une si belle affiche, on n’a pas osé faire un mauvais spectacle.
On aurait pu écrire plein de choses, esquisser des phrases toutes faites et vanter sa plume.
On aurait pu dire « petit-fils de paysans », « premiers amours », « géniteur inconnu », ou « regards en biais dans les pissotières ».
On aurait pu.
On aurait pu dire « honnêteté, transparence, vérité », mais à l’oreille ça piquait un peu.
Alors on a choisi de seulement vous promettre une rencontre singulière avec un comédien sincère et drôle, qui n’hésite pas à retrousser ses manches et nous livrer son message personnel.
Dans un seul en scène aussi personnel que touchant, Jessé nous fait faire un tour du Grand 8 qu’est sa vie. Un parcours initiatique aussi drôle qu’improbable, une écriture fine qui fait mouche et une présence captivante. » .
51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr
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English : Jessé – Message personnel
L’événement Jessé – Message personnel Nérac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Albret
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