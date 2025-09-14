Jessé : Message personnel Théâtre 100 Noms Nantes

Jessé : Message personnel Théâtre 100 Noms Nantes samedi 7 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 21:00 – 22:10

Gratuit : non 14 € à 26 € 14 € à 26 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

One man show Avec une si belle affiche, on n’a pas osé faire un mauvais spectacle.On aurait pu écrire plein de choses, esquisser des phrases toutes faites et vanter sa plume.On aurait pu dire « petit-fils de paysans », « premiers amours », « géniteur inconnu », ou « regards en biais dans les pissotières ».On aurait pu.On aurait pu dire « honnêteté, transparence, vérité », mais à l’oreille ça piquait un peu.Alors on a choisi de seulement vous promettre une rencontre singulière avec un comédien sincère et drôle, qui n’hésite pas à retrousser ses manches et nous livrer son message personnel. avec Jessé Rémond Lacroix Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h10

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

