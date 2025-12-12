Jessica Winter + foxxi + Pauline Gompertz Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 21:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

à 21h00 – foxxi : Producteur autodidacte basé à Nantes, foxxi tisse des liens entre musique folk, pop mélancolique et sonorités post-club. Sa musique est emplie de mélodies synthétiques et de rythmes downtempo. Elle se déploie comme une confession : portée par un chant intime, l’acoustique et l’électronique s’y donnent constamment la réplique, à la recherche d’un équilibre fragile. à 22h – Pauline Gompertz (dj set) : Askip hip hip… Pauline Gompertz distribue sur les dancefloors joie et breaks de choix ! Anciennement DJ bombers de la scintillante et pétillante Maison Acid, Pauline Gompertz rythme dorénavant son quotidien entre la curation du lieu de vie deglingo-expo-concerto Askip et le partage de tempos chauds à en rendre zinzin le malin dans les souterrains les plus souverains. Également artiste plasticienne, à jamais fille de Penmarc’h et finistérienne. à 22h30 – Jessica Winter (Avant-pop, hyperpop) : Déjà venue à Nantes dans le cadre du festival Variations, Jessica Winter continue d’enflammer les cœurs du public partout où elle passe. Portée par des textes inspirés de son quotidien et par une palette sonore mêlant influences 80’s, trap, indie et pop, la Londonienne s’est d’abord fait connaître au sein du duo Pregoblin, avant de travailler dans l’ombre comme productrice pour Metronomy, Phoebe Green ou encore The Big Moon. Ses compositions, véritables terrains d’expérimentation, révèlent une alchimie subtile entre audace, instinct et sens mélodique, affirmant une signature artistique singulière. à 23h30 – Pauline Gompertz (dj set) Fin à 4h

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/jessica-winter-foxxi-pauline-gompertz