Jest Festival Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Jest Festival

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

L’AMI met à disposition ses savoirs-faire et son réseau d’experts au service de l’émergence, de la professionnalisation des artistes et de la création.







A travers des parcours personnalisés comme le dispositif Be On, des artistes émergent·e·s sont accompagné·e·s dans le développement de leur carrière et le renforcement de leur projet artistique, avec la scène de Jest pour terrain d’expérimentation.







20h Soleil d’hiver Grégory Dargent désert aveuglé.





21h30 Medhi Haddab & Meryem Kouffi Algérie contemplée. .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

German :

Diese Aufführung findet im Rahmen des Pôle des Musiques du Monde der Cité de la Musique in Marseille statt.

Italiano :

Questo spettacolo fa parte del Pôle des Musiques du Monde della Cité de la Musique di Marsiglia.

Espanol :

Este espectáculo forma parte del Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marsella.

