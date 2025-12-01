JESU MEINE FREUDE JS BACH ET MOTET DE MENDELSSOHN Corneilhan

JESU MEINE FREUDE JS BACH ET MOTET DE MENDELSSOHN Corneilhan samedi 20 décembre 2025.

JESU MEINE FREUDE JS BACH ET MOTET DE MENDELSSOHN

2 Place Sainte-Ceronne Corneilhan Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

À la lueur des bougies, les jeunes talents de l’Académie Sequentiae interprètent Bach et Mendelssohn un concert empreint de spiritualité, d’émotion et de lumière.

Académie Sequentiae et continuo Concert à la bougie.

Plongez dans l’univers spirituel et lumineux de Johann Sebastian Bach avec le motet Jesu, Meine Freude, chef-d’œuvre d’intensité et de recueillement, mis en regard avec un motet de Felix Mendelssohn, héritier du grand maître baroque.

Ce concert est interprété par les jeunes talents de l’Académie de l’Ensemble Sequentiae, sous la direction de Mathieu Bonnin. .

2 Place Sainte-Ceronne Corneilhan 34490 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

By candlelight, the young talents of the Sequentiae Academy perform Bach and Mendelssohn: a concert imbued with spirituality, emotion and light.

German :

Bei Kerzenschein spielen die jungen Talente der Sequentiae-Akademie Bach und Mendelssohn: ein Konzert, das von Spiritualität, Emotion und Licht geprägt ist.

Italiano :

A lume di candela, i giovani talenti dell’Accademia Sequentiae eseguono Bach e Mendelssohn: un concerto intriso di spiritualità, emozione e luce.

Espanol :

A la luz de las velas, los jóvenes talentos de la Academia Sequentiae interpretan a Bach y Mendelssohn: un concierto impregnado de espiritualidad, emoción y luz.

L’événement JESU MEINE FREUDE JS BACH ET MOTET DE MENDELSSOHN Corneilhan a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE