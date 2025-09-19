Jesús solo musical clown-bouffon Sévérac d’Aveyron
Jesús solo musical clown-bouffon Sévérac d’Aveyron vendredi 19 septembre 2025.
Jesús solo musical clown-bouffon
Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Venez découvrir le spectacle El retorno de nuestra señora Jesús, une coproduction entre Colombie et Espagne. Une œuvre émouvante d’Andrés del Bosque et Luisa Prías qui vous transporte dans un univers poétique entre tradition, mémoire et contemporain.
.
Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 78 73 animation.frseverac@gmail.com
English :
Come and discover El retorno de nuestra señora Jesús, a co-production between Colombia and Spain. A moving work by Andrés del Bosque and Luisa Prías that transports you into a poetic universe between tradition, memory and the contemporary.
German :
Erleben Sie das Stück El retorno de nuestra señora Jesús, eine Koproduktion zwischen Kolumbien und Spanien. Ein bewegendes Werk von Andrés del Bosque und Luisa Prías, das Sie in eine poetische Welt zwischen Tradition, Erinnerung und Gegenwart entführt.
Italiano :
Venite a vedere El retorno de nuestra señora Jesús, una coproduzione tra Colombia e Spagna. Un’opera commovente di Andrés del Bosque e Luisa Prías che vi porterà in un viaggio poetico attraverso la tradizione, la memoria e il presente.
Espanol :
Ven a ver El retorno de nuestra señora Jesús, una coproducción entre Colombia y España. Una conmovedora obra de Andrés del Bosque y Luisa Prías que te lleva en un viaje poético a través de la tradición, la memoria y la actualidad.
L’événement Jesús solo musical clown-bouffon Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)