J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers) Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers)

Mardi 19 janvier 2027 à partir de 19h.

Mercredi 20 janvier 2027 à partir de 18h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 19:00:00

fin : 2027-01-19

Date(s) :

2027-01-19 2027-01-20

“Nous arrivons à un endroit où la frontière entre le vrai et le faux devient très mince.”

Voyager dans des mondes parallèles est-il possible ? Dans cette comédie déjantée concoctée par le collectif Mind the Gap et écrite par Théophile Dubus, la poésie flirte avec la science-fiction, entraînant petit·es et grand·es dans une enquête pleine de rebondissements.







Des élèves ont mystérieusement disparu. Saurez-vous les retrouver ? Dans l’histoire, on croise les élèves de l’école Angela Davis, leur instit’ Jin, Madame Civier-Béchue (la directrice), des fausses bande-annonces, le musée de la Science et des Fictions, des télécommandes inter-universelles, une mystérieuse entreprise avide de profit… Et puis il y a Gab (ou Gaby). Gaby (ou Gab), c’est un·e enfant de neuf ans, persuadé·e de ne pas être dans le bon univers et qui, peu à peu, devient le personnage principal du spectacle.







Dans un procédé de théâtre à vue où les interprètes se confondent avec leurs personnages, on voit la frontière entre le vrai et le faux commencer à se brouiller, pour mieux se demander comment est-ce qu’on pourrait changer de monde ? Ou comment est-ce qu’on pourrait changer le monde ? . .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

We’re coming to a place where the line between what’s real and what’s fake becomes very thin.

L’événement J’étais parti·e, pardon (dans un autre univers) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille