Jeter L’encre, concert dessiné l’Amérance Cancale

Jeter L’encre, concert dessiné
l'Amérance Rue Docteur et Madame Cocar Cancale
24 octobre 2025 20:30:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Jeter l’encre, un concert dessiné poétique et documentaire sur le thème de l’océan.
Sur scène, Marie Bobin est aux pinceaux, François Gaillard est au chant, au piano, à la flûte traversière, à l’accordéon.
En vidéo, des témoignages d’acteurs de la mer (Isabelle, Autissier, Laurent Bourgnon,…)
Un spectacle familial sur le thème Raconte-moi la Mer…
Billeterie disponible sur Helloasso, acapella35.
l'Amérance Rue Docteur et Madame Cocar Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 84 74 79 28
