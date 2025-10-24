Jeter L’encre, concert dessiné l’Amérance Cancale

Jeter L’encre, concert dessiné

l’Amérance Rue Docteur et Madame Cocar Cancale Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-24 20:30:00

Jeter l’encre, un concert dessiné poétique et documentaire sur le thème de l’océan.

Sur scène, Marie Bobin est aux pinceaux, François Gaillard est au chant, au piano, à la flûte traversière, à l’accordéon.

En vidéo, des témoignages d’acteurs de la mer (Isabelle, Autissier, Laurent Bourgnon,…)

Un spectacle familial sur le thème Raconte-moi la Mer…

Billeterie disponible sur Helloasso, acapella35. .

l’Amérance Rue Docteur et Madame Cocar Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 84 74 79 28

