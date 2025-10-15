Jeter l’encre concert dessiné Marie Bobin et François Gaillard Salle polyvalente Ruffey-sur-Seille

Jeter l’encre concert dessiné Marie Bobin et François Gaillard

Salle polyvalente 126 rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Jeter l’Encre est un concert dessiné poétique et documentaire sur le thème de l’Océan.

Sur scène, Marie Bobin est aux pinceaux, François Gaillard est au chant, au piano, flûte traversière, accordéon.

En vidéo, des témoignages d’acteurs de la mer (Isabelle Autissier, Laurent Ballesta, Yvan Bourgnon,Raphaëla Le Gouvello, Louis Cozan…)

Un spectacle familial sur le thème Raconte-nous la Mer … .

Salle polyvalente 126 rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 51 80 37 gisele.buclet@orange.fr

