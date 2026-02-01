Jeter l’encre salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne
Jeter l’encre salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne vendredi 27 février 2026.
Jeter l’encre
salle des fêtes place de l’Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27 22:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Raconte-nous la mer Spectacle au carrefour du documentaire et de la poésie graphique, visuelle et sonore,
.
salle des fêtes place de l’Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 37 54 93 larochedesarts@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Raconte-nous la mer (Tell us about the sea): a show at the crossroads of documentary and graphic, visual and sound poetry,
L’événement Jeter l’encre Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux