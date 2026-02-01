Jeter l’encre salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne

Jeter l’encre

salle des fêtes place de l’Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 22:00:00

2026-02-27

Raconte-nous la mer Spectacle au carrefour du documentaire et de la poésie graphique, visuelle et sonore,

salle des fêtes place de l’Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 37 54 93 larochedesarts@mailo.com

English :

Raconte-nous la mer (Tell us about the sea): a show at the crossroads of documentary and graphic, visual and sound poetry,

