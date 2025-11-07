JETER L’ENCRE Un concert dessiné de la Compagnie de l’Ailleurs Alençon

JETER L’ENCRE Un concert dessiné de la Compagnie de l’Ailleurs

15 Rue Jullien Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07 19:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA)

propose un concert dessiné poétique et documentaire sur le thème de l’océan.

Au carrefour du documentaire, de l’immersion et de la poésie graphique, visuelle et

sonore, Jeter l’Encre est un concert dessiné mélangeant textes, musique, dessins

en direct, reportages et projections vidéo. Sur scène, Marie Bobin est aux pinceaux,

François Gaillard au chant, piano, flûte traversière et accordéon.

En vidéo, des témoignages d’acteurs de la mer Isabelle Autissier, Yvan Bourgnon,

Laurent Ballesta, Raphaëla Le Gouvello, Louis Cozan (dernier gardien de phare en

mer d’Iroise), Matthias Burgos (charpentier de Marine), Cap’tain Jack (navigateur

sur vieux gréement), Yann Le Martret (navigateur sur la jonque chinoise Cybèle),

Doudou Sarr (écrivain et pêcheur sénégalais), Marie Herenstein (journaliste

spécialiste des régions polaires), Jean-Pierre Lacan (administrateur de SOS

Méditerranée), Daphné Buiron (glaciologue) et Gildas Chasseboeuf (dessinateur

et illustrateur marin).

Un spectacle sur le thème “Raconte-nous la Mer”.

www.jeterlencre.fr

Teaser Jeter l’Encre

www.compagniedelailleurs.fr

▶ Pratique

Vendredi 7 novembre 2025 à 18 h 30

Auditorium d’Alençon [15 rue Jullien]

Durée 1 h 15 Tout public dès 6 ans

Sans réservation dans la limite des places disponibles

Plein tarif 7 €, tarif réduit 6 €, gratuit de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux, etc.

Paiement et retrait des billets à l’accueil du musée le jour même aux horaires d’ouverture du musée [10 h-12 h

et 14 h-18 h]

▶ Renseignements

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

Cour carrée de la Dentelle Alençon

Tél. 02 33 32 40 07

https://museedentelle.cu-alencon.fr .

15 Rue Jullien Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

English : JETER L’ENCRE Un concert dessiné de la Compagnie de l’Ailleurs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JETER L’ENCRE Un concert dessiné de la Compagnie de l’Ailleurs Alençon a été mis à jour le 2025-10-31 par OT CUA ALENCON