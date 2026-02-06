Jetez l’encre aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
2026-03-14
Les Abattoirs vous donnent rendez-vous pour un week-end dédié au tatouage, en partenariat avec Kobo Tattoo (Cognac)
Au programme 15 tatoueurs aux styles variés, des démos de BMX, du graff en live et un concert de Black Foxxes le samedi soir.
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
English : Throw ink at Les Abattoirs
Les Abattoirs invites you to a weekend dedicated to tattooing, in partnership with Kobo Tattoo (Cognac).
On the program: 15 tattoo artists in a variety of styles, BMX demos, live graffiti and a concert by Black Foxxes on Saturday evening.
