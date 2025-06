JETLAG DOMINGO DE PERREO Montpellier 6 juillet 2025 07:00

Hérault

JETLAG DOMINGO DE PERREO 121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Collectif et media mettant en valeur la musique et la culture latine et hispanique, JETLAG est le fruit d’un amour porté pour Bad Bunny et Rosalia, monstres sacrés de la nouvelle scène hispano.

Le Domingo de Perreo débarque à Montpellier pour la toute première fois !

Après Paris, c’est au tour de Montpellier d’accueillir notre rendez-vous dominical préféré car si Hay Sol, Hay JetLag

Une première édition en open air, pensée pour danser, se retrouver et profiter d’un dimanche autrement yatusaaabes

le tout saupoudré de soleil, d’une terrasse de 3000m2, des transats , un terrain de pétanque, du perreo et cockteles.

De 17h à 22h, au rythme de la crème du Movimiento :

Reggaeton, Dembow, Cumbia RKT, Plan B, Karol, Benito y maaas

Après la playa, vamooooo à Tropisme .

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

JETLAG is a collective and media organization dedicated to promoting Latin and Hispanic music and culture. It’s the fruit of a love affair with Bad Bunny and Rosalia, two of the hottest names on the new Hispanic scene.

German :

JETLAG ist ein Kollektiv und ein Medium, das die lateinamerikanische und hispanische Musik und Kultur hervorhebt. Es ist das Ergebnis der Liebe zu Bad Bunny und Rosalia, den heiligen Monstern der neuen hispanischen Szene.

Italiano :

JETLAG è un collettivo e un gruppo mediatico che promuove la musica e la cultura latina e ispanica. È il frutto di una storia d’amore con Bad Bunny e Rosalia, due dei nomi più caldi della nuova scena ispanica.

Espanol :

JETLAG es un colectivo y un grupo mediático que promueve la música y la cultura latina e hispana. Es el fruto de una historia de amor con Bad Bunny y Rosalía, dos de los nombres más candentes de la nueva escena hispana.

