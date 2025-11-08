JETLAG GANG 1ere PARTIE – CABARET VAUBAN Brest
JETLAG GANG 1ere PARTIE – CABARET VAUBAN Brest vendredi 7 novembre 2025.
JETLAG GANG 1ere PARTIE Début : 2025-11-08 à 00:00. Tarif : – euros.
REGIE SCENE PRÉSENTE : JETLAG GANG 1ERE PARTIERegie-Scene en accord avec Non Stop Prod présente : JETLAG GANG 1 ere partieReggaeton Y Perreo : collectif et média célébrant les musiques latines et hispaniques, JetLag est le fruit d’un amour porté pour Bad Bunny et Rosalía, monstres sacrés de la nouvelle scène hispano. Entre Reggaeton, Dembow et Neoperreo, apprêtez vous à perrear sur la crème du Movimiento. Au programme, le JetLag Gang (Djs & perfomeur.ses) vous promettent un show endiablé
CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29