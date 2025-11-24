Jetlag Gang Marseille Reggaeton Y Perreo Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Jetlag Gang Marseille Reggaeton Y Perreo

Vendredi 16 janvier 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.7 – 10.7 – 16.05 EUR

Le volume 2 de votre JetLag Gang venu pour embraser Marseille au Cabaret Aléatoire le samedi 16 janvier, sous le signe du Perrrreo

Préparez-vous à un mix explosivo DTmF, Reggaeton New School y Old School, Dembow, Mesa, Neo perreo, Cumbia RKT y maaaaas

JetLag de vuelta dans la citée phocéenne

Votre Rédac’ favorite vous fera perrear al ritmo des meilleurs bangers de reggaeton

On vous attend bouillants le Gang pour un voyage à travers le son et l’espace

¡Hasta abajo para nuestra segunda le Gang! .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

English :

Volume 2 of your JetLag Gang comes to set Marseilles ablaze at Cabaret Aléatoire on Saturday January 16, under the sign of Perrrreo

Get ready for an explosive mix: DTmF, Reggaeton New School y Old School, Dembow, Mesa, Neo perreo, Cumbia RKT y maaaaas

German :

Volume 2 eurer JetLag Gang, die gekommen ist, um Marseille am Samstag, den 16. Januar im Cabaret Aléatoire unter dem Zeichen des Perrrreo in Flammen aufgehen zu lassen

Bereitet euch auf einen explosiven Mix vor: DTmF, Reggaeton New School y Old School, Dembow, Mesa, Neo perreo, Cumbia RKT y maaaaaas

Italiano :

Il volume 2 della vostra JetLag Gang infiammerà Marsiglia al Cabaret Aléatoire sabato 16 gennaio, sotto il segno di Perrrreo

Preparatevi a un mix esplosivo: DTmF, Reggaeton New School y Old School, Dembow, Mesa, Neo perreo, Cumbia RKT y maaaaas

Espanol :

El volumen 2 de su JetLag Gang incendiará Marsella en el Cabaret Aléatoire el sábado 16 de enero, bajo el signo de Perrrreo

Prepárate para una mezcla explosiva: DTmF, Reggaeton New School y Old School, Dembow, Mesa, Neo perreo, Cumbia RKT y maaaaas

