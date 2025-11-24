Jetlag Gang Marseille Reggaeton Y Perreo Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement
Jetlag Gang Marseille Reggaeton Y Perreo Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement vendredi 16 janvier 2026.
Jetlag Gang Marseille Reggaeton Y Perreo
Vendredi 16 janvier 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10.7 – 10.7 – 16.05 EUR
Début : 2026-01-16 23:00:00
fin : 2026-01-16 05:00:00
2026-01-16
JetLag Gang Reggaeton y Perreo
JetLag de vuelta dans la citée phocéenne
Le volume 2 de votre JetLag Gang venu pour embraser Marseille au Cabaret Aléatoire le samedi 16 janvier, sous le signe du Perrrreo
Préparez-vous à un mix explosivo DTmF, Reggaeton New School y Old School, Dembow, Mesa, Neo perreo, Cumbia RKT y maaaaas
Votre Rédac’ favorite vous fera perrear al ritmo des meilleurs bangers de reggaeton
On vous attend bouillants le Gang pour un voyage à travers le son et l’espace
¡Hasta abajo para nuestra segunda le Gang! .
Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com
English :
Volume 2 of your JetLag Gang comes to set Marseilles ablaze at Cabaret Aléatoire on Saturday January 16, under the sign of Perrrreo
Get ready for an explosive mix: DTmF, Reggaeton New School y Old School, Dembow, Mesa, Neo perreo, Cumbia RKT y maaaaas
German :
Volume 2 eurer JetLag Gang, die gekommen ist, um Marseille am Samstag, den 16. Januar im Cabaret Aléatoire unter dem Zeichen des Perrrreo in Flammen aufgehen zu lassen
Bereitet euch auf einen explosiven Mix vor: DTmF, Reggaeton New School y Old School, Dembow, Mesa, Neo perreo, Cumbia RKT y maaaaaas
Italiano :
Il volume 2 della vostra JetLag Gang infiammerà Marsiglia al Cabaret Aléatoire sabato 16 gennaio, sotto il segno di Perrrreo
Preparatevi a un mix esplosivo: DTmF, Reggaeton New School y Old School, Dembow, Mesa, Neo perreo, Cumbia RKT y maaaaas
Espanol :
El volumen 2 de su JetLag Gang incendiará Marsella en el Cabaret Aléatoire el sábado 16 de enero, bajo el signo de Perrrreo
Prepárate para una mezcla explosiva: DTmF, Reggaeton New School y Old School, Dembow, Mesa, Neo perreo, Cumbia RKT y maaaaas
