JETLAG GANG : REGGAETON Y PERREO – LA CARTONNERIE – CLUB Reims

JETLAG GANG : REGGAETON Y PERREO Début : 2026-02-07 à 21:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : JETLAG GANGÂ : REGGAETON Y PERREOReggaeton Y Perreo : collectif et média celebrant les musiques latines et hispaniques, JetLag est le fruit d’un amour porté pour Bad Bunny et Rosalía, monstres sacrés de la nouvelle scène hispano.Entre Reggaeton, Dembow et Neoperreo, apprêtez-vous à perrear sur la crème du Movimiento. Au programme, le JetLag Gang (Djs & perfomeur.ses) vous promettent un show endiabléDirection Buenos Aires en première classe : à l’occasion du festival FARaway, l’Argentina sera mise à l’honneur le temps d’une nuit avec Pedrolito (le père castor Argentin de la Rédac de JetLag), Abril (la performeuse made in Buenos Aires de JetLag) y la Manita (qui vout une passion à la nueva escuela Argentine) : une soirée entre RKT, Cumbia et Pop Argentine agrémenté de Trap et Reggaeton OldSchool.

LA CARTONNERIE – CLUB 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51