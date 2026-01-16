JetLag Gang Reggaeton y Perreo w/ Pedrolito, La Manita et Abril La Cartonnerie Reims

JetLag Gang Reggaeton y Perreo w/ Pedrolito, La Manita et Abril

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 21:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Tout public

Reggaeton Y Perreo collectif et média celebrant les musiques latines et hispaniques, JetLag est le fruit d’un amour porté pour Bad Bunny et Rosalía, monstres sacrés de la nouvelle scène hispano.

Entre Reggaeton, Dembow et Neoperreo, apprêtez-vous à perrear sur la crème du Movimiento. Au programme, le JetLag Gang (Djs & perfomeur.ses) vous promettent un show endiablé.

Direction Buenos Aires en première classe à l’occasion du festival FARaway, l’Argentina sera mise à l’honneur le temps d’une nuit avec Pedrolito (le père castor Argentin de la Rédac de JetLag), Abril (la performeuse made in Buenos Aires de JetLag) y la Manita (qui vout une passion à la nueva escuela Argentine) une soirée entre RKT, Cumbia et Pop Argentine agrémenté de Trap et Reggaeton OldSchool. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JetLag Gang Reggaeton y Perreo w/ Pedrolito, La Manita et Abril

L’événement JetLag Gang Reggaeton y Perreo w/ Pedrolito, La Manita et Abril Reims a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT de la Marne