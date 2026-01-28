Jetlag Gang Le Tube Seignosse
Jetlag Gang Le Tube Seignosse samedi 21 février 2026.
Jetlag revient à Seignosse pa’ todos los que no saben dónde ir después de la playa !
La Rédac’ vous prépare de nuevo une soirée pour vous faire vivre l’été latino-américain en plein hiver.
Au menu les plus gros hits du Movimiento’
Que ce soit la vieja comme la nueva escuela, de San Juan à Buenos Aires.
En plus du reggaetón y perreo, RKT, bachata, funk en passant par la cumbia colombienne ou mexicaine seront au rendez-vous
Tarifs
– early 14€
– prévente 16€
– guichet 18€
Billetterie le-tube-bourdaines.com .
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
