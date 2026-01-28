Jetlag Gang Le Tube Seignosse

Jetlag Gang

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Samedi 21 février

Jetlag gang

A 20h, au Tube à Seignosse Océan.

Jetlag revient à Seignosse pa’ todos los que no saben dónde ir después de la playa !

La Rédac’ vous prépare de nuevo une soirée pour vous faire vivre l’été latino-américain en plein hiver.

Au menu les plus gros hits du Movimiento’

Que ce soit la vieja comme la nueva escuela, de San Juan à Buenos Aires.

En plus du reggaetón y perreo, RKT, bachata, funk en passant par la cumbia colombienne ou mexicaine seront au rendez-vous

Tarifs

– early 14€

– prévente 16€

– guichet 18€

Billetterie le-tube-bourdaines.com .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jetlag Gang

L’événement Jetlag Gang Seignosse a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Seignosse