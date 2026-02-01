Que vous souhaitiez témoigner votre amour à votre crush , à votre ex (comme Rauw à Rosalía) ❤️‍ ou à vos amig@s , la Sueños del Amor vous ferra voyager le long des berges de l’amour pour une soirée emplie des plus beaux reggaeton romanticos et perreos tristes

Nos cœurs batterons au rythme des bangeritos des DJs de la Rédac’ & des performances du Gang ❤️‍

Ya yo necesito otro besoooo

Le Gang, rendez-vous le 14 février pour une Sueños del Amor dès plus spéciale placée sous le signe de Cupidon

Le samedi 14 février 2026

de 00h00 à 06h00

payant

De 12,30 à 20,30 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Le Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris



