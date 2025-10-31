Jetlag : Sueños Del Infierno Trabendo Paris

Rendez-vous à tous les vampir@s pour vos cauchemars les plus fous, sur les rives du Styx, para los Sueños del Infierno dans les entrailles du Trabendo ‍♀️

Plus que jamais le perreo sera endiablé, et qui dit enfer, dit rythmiques démoniaques le Gang

Entrez dans le tournement de la Cumbia RKT, pénétrez dans le brasier du Dembow dominicain et perdez-vous dans les flammes infernales du Reggaeton

Les DJs du JetLag Gang ouvriront la boîte de Pandore du Reggaeton pour un voyage entre ciel et ténèbres, et nos performeurs, menés par Eva, se transformeront pour l’occasion en anges démoniaques prêts à faire grimper le mercure ️

Alors le Gang ? Serez-vous du côté de la rédemption ? Ou du côté de la damnation ce soir-là ?

Le 31 octobre, JetLag déchaîne les enfers le Gang

Le vendredi 31 octobre 2025

de 00h00 à 06h00

payant

25,30 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris