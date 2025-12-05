JETT ASTREDHOR AURÉA, Blanquefort (33) Blanquefort

JETT ASTREDHOR Jeudi 11 décembre, 09h30 AURÉA, Blanquefort (33) Gironde

Entrée libre

Début : 2025-12-11T09:30:00 – 2025-12-11T16:30:00

Fin : 2025-12-11T09:30:00 – 2025-12-11T16:30:00

Journée technique PRDAR Nouvelle-Aquitaine – 11 Décembre à Blanquefort

AURÉA Blanquefort – 39, rue Michel Montaigne – 33294 Blanquefort

Dans le cadre du PRDAR Nouvelle-Aquitaine, une journée technique est organisée pour accompagner et favoriser la diffusion des résultats des stations d’expérimentation auprès des conseillers agricoles.

Thématiques abordées :

Bilan sanitaire

Nouveau produit de biocontrôle

Alternative tourbe

Visite des Labos Auréa

Contact : Jean-Marc DEOGRATIAS

jean-marc.deogratias@astredhor.fr

Des journées d’échanges techniques et de transferts