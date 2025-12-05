JETT ASTREDHOR AURÉA, Blanquefort (33) Blanquefort
JETT ASTREDHOR AURÉA, Blanquefort (33) Blanquefort jeudi 11 décembre 2025.
JETT ASTREDHOR Jeudi 11 décembre, 09h30 AURÉA, Blanquefort (33) Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-11T09:30:00 – 2025-12-11T16:30:00
Fin : 2025-12-11T09:30:00 – 2025-12-11T16:30:00
Journée technique PRDAR Nouvelle-Aquitaine – 11 Décembre à Blanquefort
AURÉA Blanquefort – 39, rue Michel Montaigne – 33294 Blanquefort
Dans le cadre du PRDAR Nouvelle-Aquitaine, une journée technique est organisée pour accompagner et favoriser la diffusion des résultats des stations d’expérimentation auprès des conseillers agricoles.
Thématiques abordées :
- Bilan sanitaire
- Nouveau produit de biocontrôle
- Alternative tourbe
- Visite des Labos Auréa
Contact : Jean-Marc DEOGRATIAS
jean-marc.deogratias@astredhor.fr
AURÉA, Blanquefort (33) 39, rue Michel Montaigne 33294 Blanquefort Blanquefort 33290 Caychac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jean-marc.deogratias@astredhor.fr »}] [{« link »: « mailto:jean-marc.deogratias@astredhor.fr »}]
Des journées d’échanges techniques et de transferts