JETT régionale : Leviers d’actions pour une gestion raisonnée des bioagresseurs LEGTPA Henri Bassaler, Voutezac (19) Voutezac

JETT régionale : Leviers d’actions pour une gestion raisonnée des bioagresseurs Mercredi 3 décembre, 09h30 LEGTPA Henri Bassaler, Voutezac (19) Corrèze
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-03T09:30:00 – 2025-12-03T17:30:00
Fin : 2025-12-03T09:30:00 – 2025-12-03T17:30:00
Journée technique PRDAR Nouvelle-Aquitaine – 03 Décembre à Voutezac
LEGTPA Henri Bassaler – 23 bas Murat – 19130 Voutezac
Organisée dans le cadre du PRDAR Nouvelle-Aquitaine
Cette journée s’inscrit dans la dynamique des Rencontres Régionales Recherche Développement Formation, visant à accompagner les conseillers agricoles dans la diffusion des résultats issus des stations d’expérimentation.
Thème de la journée : Leviers d’actions pour une gestion raisonnée des bioagresseurs
Objectif : identifier et partager des solutions concrètes pour limiter l’usage des produits phytosanitaires tout en maintenant la performance des systèmes de culture.
Contact : Laëtitia SEGUINOT
laetitia.seguinot@na.chambagri.fr
Des journées d’échanges techniques et de transferts