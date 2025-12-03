JETT régionale : Leviers d’actions pour une gestion raisonnée des bioagresseurs LEGTPA Henri Bassaler, Voutezac (19) Voutezac

JETT régionale : Leviers d’actions pour une gestion raisonnée des bioagresseurs Mercredi 3 décembre, 09h30 LEGTPA Henri Bassaler, Voutezac (19) Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T09:30:00 – 2025-12-03T17:30:00

Fin : 2025-12-03T09:30:00 – 2025-12-03T17:30:00

Journée technique PRDAR Nouvelle-Aquitaine – 03 Décembre à Voutezac

LEGTPA Henri Bassaler – 23 bas Murat – 19130 Voutezac

Organisée dans le cadre du PRDAR Nouvelle-Aquitaine

Cette journée s’inscrit dans la dynamique des Rencontres Régionales Recherche Développement Formation, visant à accompagner les conseillers agricoles dans la diffusion des résultats issus des stations d’expérimentation.

Thème de la journée : Leviers d’actions pour une gestion raisonnée des bioagresseurs

Objectif : identifier et partager des solutions concrètes pour limiter l’usage des produits phytosanitaires tout en maintenant la performance des systèmes de culture.

Contact : Laëtitia SEGUINOT

laetitia.seguinot@na.chambagri.fr

Des journées d’échanges techniques et de transferts