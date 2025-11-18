JETT Station de Creysse Station Expérimentale, 30 route de Perrical, Creysse (46) Creysse

JETT Station de Creysse Vendredi 12 décembre, 09h00 Station Expérimentale, 30 route de Perrical, Creysse (46) Lot

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T09:00:00 – 2025-12-12T17:00:00

Fin : 2025-12-12T09:00:00 – 2025-12-12T17:00:00

Journée technique PRDAR Nouvelle-Aquitaine – 12 Décembre à Creysse

Station Expérimentale – 30 route de Perrical – 46600 Creysse

Dans le cadre du PRDAR Nouvelle-Aquitaine, un Bilan des expérimentations de l’année 2025 est organisé

Contact : Marie-Neige HÉBRARD

mn.hebrard@stationcreysse.fr

Station Expérimentale, 30 route de Perrical, Creysse (46) 46600 Creysse Creysse 46600 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mn.hebrard@stationcreysse.fr »}] [{« link »: « mailto:mn.hebrard@stationcreysse.fr »}]

Des journées d’échanges techniques et de transferts