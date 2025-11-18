JETT Station de Creysse Station Expérimentale, 30 route de Perrical, Creysse (46) Creysse
JETT Station de Creysse Vendredi 12 décembre, 09h00 Station Expérimentale, 30 route de Perrical, Creysse (46) Lot
Entrée libre
Début : 2025-12-12T09:00:00 – 2025-12-12T17:00:00
Journée technique PRDAR Nouvelle-Aquitaine – 12 Décembre à Creysse
Station Expérimentale – 30 route de Perrical – 46600 Creysse
Dans le cadre du PRDAR Nouvelle-Aquitaine, un Bilan des expérimentations de l’année 2025 est organisé
Contact : Marie-Neige HÉBRARD
mn.hebrard@stationcreysse.fr
Des journées d’échanges techniques et de transferts