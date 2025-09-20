Jeu : 1944 La libération de Brest Hôtel de Ville de Brest Brest

Jeu : 1944 La libération de Brest 20 et 21 septembre Hôtel de Ville de Brest Finistère

Groupe de 15 personnes maximum, 2 groupes à chaque session de jeu

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Jeu éducatif pour découvrir la Libération de Brest en août-septembre 1944, à travers des personnages avec des rôles.

Hôtel de Ville de Brest 2 Rue Frézier 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 0298342610 https://archives.brest.fr/ https://brest.fr/ Hôtel de ville de Brest, inauguré en 1961. Parking Liberté, tramway arrêt Liberté

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives Brest