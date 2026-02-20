Jeu à l’Aquarelle pour Pâques Chemin des Hazelles Sainte-Menehould

Jeu à l’Aquarelle pour Pâques

Chemin des Hazelles Aquarelle Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:30:00

fin : 2026-04-26 13:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Tout public

A la recherche du lapin de l’Aquarelle Le lapin aime bien se cacher, à toi de le retrouver pour gagner une récompense.

Prix d’entrée de la piscine. .

Chemin des Hazelles Aquarelle Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 92 05 10

