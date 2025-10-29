Jeu Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique Musée Quesnel-Morinière Coutances

Jeu Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique Musée Quesnel-Morinière Coutances mercredi 29 octobre 2025.

Jeu Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Un jeu d’anticipation à faire en groupe ou en famille pour découvrir les effets de l’élévation du niveau marin dans la Manche. .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr

English : Jeu Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique Coutances a été mis à jour le 2025-10-14 par Coutances Tourisme