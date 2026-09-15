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Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique » Médiathèque Coutances

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque · Coutances

Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique » Médiathèque Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
4 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique »

Médiathèque 4 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique » – jeu d’anticipation ludique pour sensibiliser aux enjeux côtiers et créer le débat, dès 10 ans.
10h-12h à la médiathèque de Coutances.
Inscription obligatoire.   .

Médiathèque 4 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70  mediatheque@communaute-coutances.fr

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English : Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique »

L’événement Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique » Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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