Informations pratiques

Coutances

Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique »

Médiathèque 4 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique » – jeu d’anticipation ludique pour sensibiliser aux enjeux côtiers et créer le débat, dès 10 ans.

10h-12h à la médiathèque de Coutances.

Inscription obligatoire. .

Médiathèque 4 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 mediatheque@communaute-coutances.fr

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English : Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique »

L’événement Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique » Coutances a été mis à jour le 2026-09-02 par Coutances Tourisme