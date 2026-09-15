Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique » Médiathèque Coutances
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique »
Médiathèque 4 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique » – jeu d’anticipation ludique pour sensibiliser aux enjeux côtiers et créer le débat, dès 10 ans.
10h-12h à la médiathèque de Coutances.
Inscription obligatoire. .
Médiathèque 4 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 mediatheque@communaute-coutances.fr
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English : Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique »
L’événement Jeu « Agir ou subir ? Les littoraux face au changement climatique » Coutances a été mis à jour le 2026-09-02 par Coutances Tourisme
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