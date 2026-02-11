Jeu athlétiques (6-8 ans)

15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-20

.

15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu athlétiques (6-8 ans)

L’événement Jeu athlétiques (6-8 ans) Périgueux a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Communal de Périgueux