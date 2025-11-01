Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeu autour des vieux objets à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Jeu autour des vieux objets à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 1 novembre 2025.

Jeu autour des vieux objets à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 17:00:00
fin : 2025-11-01 19:00:00

Date(s) :
2025-11-01

Matthieu Chesnel invite petits et grands à la (re)découverte des objets pour un voyage à travers le temps !

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis participation libre adapté aux enfants.   .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie   lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Jeu autour des vieux objets à l’Escarbille

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu autour des vieux objets à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-10-27 par OT CdC Coeur du Perche