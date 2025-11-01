Jeu autour des vieux objets à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne
2025-11-01 17:00:00
2025-11-01 19:00:00
2025-11-01
Matthieu Chesnel invite petits et grands à la (re)découverte des objets pour un voyage à travers le temps !
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis participation libre adapté aux enfants. .
121 Rue du Perche à Boissy-Maugis
lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
English : Jeu autour des vieux objets à l'Escarbille
