Jeu autour du Nouvel An lunaire animé par les Kapseuses et Kapseurs de Bordeaux, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Jeu autour du Nouvel An lunaire animé par les Kapseuses et Kapseurs de Bordeaux Samedi 21 février, 15h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Début : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Les Kapseurs (jeunes colocataires solidaires) de l’Afev de Bordeaux (association bénévole) vous propose de venir jouer à la bibliothèque Bordeaux-Lac, le temps d’une animation ludique autour du Nouvel An lunaire.

Partez pour la Chine, en voyageant au « pays du Milieu », le samedi 21 février à partir de 15h.

Sur inscription auprès des bibliothécaires, à partir de 6 ans.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://afev.org/nouvelle-aquitaine/bordeaux-m%C3%A9tropole/les-colocations-kaps-bordeaux »}, {« link »: « https://afev.org/nouvelle-aquitaine/bordeaux-metropole »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Animation ludique pour enfants à la bibliothèque Bordeaux-Lac Jeu Enfants

© Bibliothèques de Bordeaux