Jeu autour du Nouvel An lunaire animé par les Kapseuses et Kapseurs de Bordeaux, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Sur inscription
Début : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00
Les Kapseurs (jeunes colocataires solidaires) de l’Afev de Bordeaux (association bénévole) vous propose de venir jouer à la bibliothèque Bordeaux-Lac, le temps d’une animation ludique autour du Nouvel An lunaire.
Partez pour la Chine, en voyageant au « pays du Milieu », le samedi 21 février à partir de 15h.
Sur inscription auprès des bibliothécaires, à partir de 6 ans.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://afev.org/nouvelle-aquitaine/bordeaux-m%C3%A9tropole/les-colocations-kaps-bordeaux »}, {« link »: « https://afev.org/nouvelle-aquitaine/bordeaux-metropole »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation ludique pour enfants à la bibliothèque Bordeaux-Lac Jeu Enfants
© Bibliothèques de Bordeaux