Jeu Centre Culturel de Montrouge – Le Beffroi Montrouge

Jeu 16 et 17 janvier 2026 Centre Culturel de Montrouge – Le Beffroi Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-16T09:00:00 – 2026-01-16T09:50:00

Fin : 2026-01-17T16:00:00 – 2026-01-17T16:50:00

C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante, qui se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Comment gérera-t-il sa différence? Parviendra-t-il à en faire une force?

TT TÉLÉRAMA – On aime beaucoup! « Des scènes de la vie de tous jours qui se confondent avec celles, abstraites, de la rêverie, entre douceur et obstacles à surmonter. »

Cette histoire s’insipire de faits réels, des difficultés que peuvent rencontrer certains enfant « dys » c’est à dire des enfants ayant différents troubles cognitifs (dyslexies, troubles de l’attention…)

Un spectacle qui met l’accent sur l’imaginaire débordant, et parfois encombrant, d’un enfant lors de situations quotidiennes (école, maison,rue…). L’imaginaire trop peu valorisé dans les milieux éducatifs apparaît dans ce récit comme une autre voie envisageable.

Centre Culturel de Montrouge – Le Beffroi 2 place Emile Cresp – 92120 Montrouge Montrouge 92120 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « akanladeriv@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.akanladeriv.com/ »}]

A Kan la Deriv’ – Directeur artistique: Anthony Diaz differences dys

Anthony Diaz et Pierre Lafargue