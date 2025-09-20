Jeu « Chercheur d’images » Château des ducs de Savoie Chambéry

Jeu « Chercheur d’images » Château des ducs de Savoie Chambéry samedi 20 septembre 2025.

Jeu « Chercheur d’images » 20 et 21 septembre Château des ducs de Savoie Savoie

Document de jeu à récupérer à l’entrée du site. Pour les enfants entre 3 et 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Retrouve dans le château certains éléments représentés dans le document qui t’a été remis à l’entrée du site.

Château des ducs de Savoie Place du château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 70 63 60 https://patrimoines.savoie.fr/ Le comte Amédée V de Savoie acquiert le château de Chambéry en 1295 et engage de nombreux travaux que ses successeurs poursuivront aux XIVe et XVe siècles : surélévation de la butte fortifiée, création de la porterie, de bâtiments résidentiels et administratifs et de quatre tours (grande tour disparue, tour Trésorerie, tour demi-ronde et tour des archives). Forteresse, résidence de Cour, le château est aussi le siège de l’administration domaniale (Trésor des chartes, Conseil résident, Chancellerie, Chambre des comptes). En 1408, le comte Amédée VIII, futur duc de Savoie, fait ériger une chapelle neuve qui abrite à la fin du XVe siècle le Saint-Suaire, prenant alors le nom de Sainte-Chapelle. Après l’incendie de 1532 puis l’occupation française du duché (1536-1559) le Saint-Suaire est transféré à Turin en 1578. Après le départ de la cour à Turin, nouvelle capitale des États de Savoie en 1563, le château conserve un rôle administratif et politique ; des embellissements et des aménagements sont entrepris entre le milieu du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle : façade de la Sainte-Chapelle, jardins et terrasses, Aile Royale… Mais plusieurs incendies marquent durablement l’édifice et il faut attendre le début du XIXe siècle pour que les appartements royaux et la Sainte-Chapelle soient restaurés. Lors de l’annexion de la Savoie à la France en 1860, le château est cédé au Département de la Savoie. Classé Monument historique en 1881, il est affecté en 1890 aux services du département et de la préfecture. Accès Place du Château par le portail près de la statue des frères De Maistre.

Retrouve dans le château certains éléments représentés dans le document qui t’a été remis à l’entrée du site.

© Département de la Savoie