JEU CLOWNESQUE (Atelier) La Station théâtre Louverné 21 décembre 2025 – 29 mars 2026, certains dimanches Participation financière de 170 à 150€ selon quotient familial

Atelier animé par Marie Thomas : cycle de trois journées de 6 heures

### Atelier animé par Marie Thomas

Cycle de 3 journées de 6 heures de 9h30 à 12h30 et 13h30 16h30

Tout public à partir de 13 ans, de 8 à 14 personnes

La première journée sera consacrée à créer des situations, des mondes et des atmosphères avec des exercices de théâtre communautaire et des passages seul. Entre la première et la seconde journée, on apprendra des textes du théâtre de l’absurde pour les faire agir la séance suivante en travaillant la bouche, le son, la voix et le corps en impros et en situations réglées. La troisième journée on s’entraînera à être présent et à répondre aux partenaires pour progresser dans le sensible. Pour « rater mieux » comme disait Beckett. On avisera ensemble d’une possible restitution devant un public choisi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-21T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T16:30:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/du-clown-21-12-2025-1er-02-et-29-03-2026 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre resalastationtheatre@gmail.com https://passculture.app/lieu/4039

La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne