Jeu collaboratif Doulevant-le-Château
mercredi 15 juillet 2026 · Doulevant-le-Château
Informations pratiques
Doulevant-le-Château
Jeu collaboratif
Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Tout public
Faites équipe pour relever des défis et partager un moment de jeu sur Switch 2 ! Après la partie, place à la créativité avec un atelier de création en 3D. Une activité qui mêle coopération, amusement et imagination. A partir de 8 ans. .
Médiathèque de Doulevant-le-château Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 74 19
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English :
L’événement Jeu collaboratif Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne de Joinville