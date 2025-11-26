Jeu collaboratif La fresque des déchets Ribeauvillé

Jeu collaboratif La fresque des déchets

1 rue Pierre de Coubertin Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 18:00:00

fin : 2025-11-26 21:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Un atelier collaboratif et ludique qui offre un excellent aperçu de la production et de la gestion des déchets, ainsi que des enjeux environnementaux et sociétaux qui y sont liés.

À la fois technique et accessible, cet atelier permet de mieux comprendre les problématiques des déchets tout en découvrant un large panel de solutions concrètes à mettre en pratique au quotidien.

Un atelier collaboratif et ludique qui offre un excellent aperçu de la production et de la gestion des déchets, ainsi que des enjeux environnementaux et sociétaux qui y sont liés.

À la fois technique et accessible, cet atelier permet de mieux comprendre les problématiques des déchets tout en découvrant un large panel de solutions concrètes à mettre en pratique au quotidien. 0 .

1 rue Pierre de Coubertin Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 10 hubert.hirn@paysderibeauville.fr

English :

A fun, collaborative workshop that provides an excellent overview of waste production and management, as well as the environmental and societal issues involved.

Both technical and accessible, this workshop provides a better understanding of waste issues, while revealing a wide range of concrete solutions that can be put into practice on a daily basis.

German :

Ein kollaborativer und spielerischer Workshop, der einen ausgezeichneten Einblick in die Produktion und das Management von Abfall sowie die damit verbundenen ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen bietet.

Der Workshop ist sowohl technisch als auch zugänglich und ermöglicht es, die Abfallproblematik besser zu verstehen und gleichzeitig eine breite Palette an konkreten Lösungen zu entdecken, die im Alltag umgesetzt werden können.

Italiano :

Un laboratorio divertente e collaborativo che fornisce un’eccellente panoramica sulla produzione e la gestione dei rifiuti e sulle questioni ambientali e sociali coinvolte.

Al tempo stesso tecnico e accessibile, questo workshop vi permetterà di comprendere meglio le problematiche dei rifiuti e di scoprire un’ampia gamma di soluzioni pratiche che potrete mettere in pratica ogni giorno.

Espanol :

Un taller divertido y colaborativo que ofrece una excelente visión general de la producción y gestión de residuos, así como de los problemas medioambientales y sociales que conlleva.

A la vez técnico y accesible, este taller le permitirá comprender mejor los problemas de los residuos, al tiempo que le revelará una amplia gama de soluciones prácticas que podrá poner en práctica a diario.

L’événement Jeu collaboratif La fresque des déchets Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr